Chiavari: finanziamento da 26 milioni a Duferco per 1.800 'colonnine' - LevanteNews

Secondo quanto pubblica l’Ansa, Duferco Energia SpA, azienda legata al chiavarese Antonio Gozzi, avrebbe ottenuto un finanziamento di 26 milioni con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Crédit Agricole Italia (Cai) e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), per ampliare con circa 1.800 nuove colonnine la rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Il progetto prevede l’installazione di colonnine di ricarica ultrarapida, rapida e normale e relativa connessione alle reti di distribuzione nelle regioni del centro e nord Italia.