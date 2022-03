Chiavari: "Covid, anni difficili superati; una lezione per il futuro" - LevanteNews

Con 2000 studenti e sei plessi, il Liceo Marconi-Delpino di Chiavari è l’istituto più grande tra Genova e La Spezia. Paola Salmoiraghi lo dirige dal primo anno scolastico ai tempi del Covid ed è reggente anche dell’Istituto Tecnico “In Memoria dei Morti per la Patria”.

Come sono andati questi due anni di convivenza con la pandemia nella vostra scuola? “Sono stati anni di grande difficoltà, non lo si può nascondere: voltandoci indietro sembra tutto lontano ma non dimentico la paura, le difficoltà organizzative, i continui cambiamenti, le aule vuote. Il Liceo ha continuato comunque a fare le assemblee studentesche e gran parte dei progetti, certamente modificando le modalità; in questi tre anni scolastici è stato fondamentale l’aiuto dei docenti e del personale amministrativo. Guardando al futuro so che abbiamo imparato molto”.

Quali conseguenze ha comportato il passaggio alla modalità di didattica a distanza? “E’ potuto avvenire in pochissimi giorni perché tutte le aule erano già dotate della strumentazione adeguata, quello di cui eravamo privi lo abbiamo acquistato, impiegando cifre importanti del bilancio d’istituto e la referente informatica e l’animatrice digitale hanno frequentato corsi per poi insegnare ai docenti ad utilizzare la dad, di cui abbiamo modulato la durata sulla base delle esigenze delle singole classi. Abbiamo dotato di device gli studenti privi di tablet o pc, potenziato la connessione di rete e trasferito online tutto quanto possibile, perché questo era l’unico modo possibile per continuare. Ritengo, e la pandemia ce lo ha dimostrato, che la scuola vera resti quella in presenza di interazioni concrete, di sguardi che non passano attraverso un medium”.

Il distanziamento ha creato problemi nell’utilizzo degli spazi comuni? “Non pochi, abbiamo dovuto ampliare molte aule laboratorio e sale insegnanti. Quest’anno siamo su sei plessi in Chiavari: le sede di piazza Nassirya, l’Assarotti, la sede temporanea degli Oblati, il Maria Luigia e il plesso di salita Gianelli; il Liceo sta faticando molto sugli spazi”.

Come si è trovata nell’applicazione delle norme del Ministero? “Le abbiamo sempre applicate, ritengo tuttavia che i numerosi cambiamenti di rotta non abbiano aiutato la comunità scolastica, già molto vessata. E’ stato sicuramente difficile seguirli e talvolta capirne la ratio”.

Com’è andata la collaborazione con Asl 4? “Bene, è stata continua, costante, più che giornaliera in alcuni periodi. Il momento più duro è stato dal primo gennaio al 28 febbraio, quando sono arrivata a ricevere ben quattrocento mail al giorno. In tutto questo caos ho potuto constatare quanto il personale abbia a cuore la scuola, nel suo significato più alto, il futuro del nostro Paese. Continuare ad abbassare il livello di preparazione significa rendere i ragazzi sempre meno capaci di pensare, di fare scelte autonome, di essere liberi”.

Una sua valutazione sul disagio psicologico conseguente all’emergenza sanitaria? “E’ un fenomeno che si configura come una lunga ondata, di cui stiamo vedendo ora i primi effetti. La pandemia ha amplificato una situazione già presente, che sarebbe stata in alcuni casi latente e che comprende casi preoccupanti come l’aumento delle dipendenze, anche da farmaci. Si tratta di fenomeni che vanno messi al centro dell’attenzione delle istituzioni. Proprio pochi giorni fa c’è stato un incontro tra le scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale, Alisa e le Asl territoriali”.