Casarza: rigenerazione urbana, convenzione tra otto Comuni - LevanteNews

Da Giovanni Stagnaro Sindaco di Casarza Ligure

Ha avuto luogo questa mattina presso l’auditorium di Villa Sottanis, a Casarza Ligure, alla presenza dei sindaci, dei rappresentanti e dei tecnici di numerose amministrazioni comunali della Val Petronio e dell’alta Val Fontanabuona e del consigliere regionale e comunale di Casarza Ligure Claudio Muzio, l’incontro in vista della stipula della convenzione finalizzata alla partecipazione in forma associata al bando per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale.

Nel progetto sono coinvolti i seguenti Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti: per la Val Petronio Casarza Ligure (capofila), Castiglione Chiavarese e Moneglia; per l’alta Val Fontanabuona Moconesi, Neirone, Tribogna, Orero e Favale di Malvaro, per una popolazione complessiva di 15.785 abitanti.

“Il prossimo passo sarà rappresentato dalla firma della convenzione da parte dei singoli Comuni e quindi dalla presentazione degli interventi per i quali verranno richiesti i contributi, fino ad un massimo complessivo di 5 milioni di euro”, spiega Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, Comune capofila del progetto. “Il filo conduttore – prosegue – sarà il connubio tra anziani, sport e rigenerazione urbana. Desidero ringraziare i colleghi sindaci e i tecnici dei Comuni coinvolti, così come i consiglieri regionali Claudio Muzio e Giovanni Boitano, che si sono messi a disposizione per supportarci in questo progetto. Questi bandi rappresentano un’occasione importante, per i nostri territori, per realizzare interventi di rigenerazione, di sviluppo e di crescita”, conclude Stagnaro.