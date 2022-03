Camogli-Recco: diminuisce il covid, ma restano i dehors provvisori - LevanteNews

Ogni giorno ascoltiamo annunci relativi alla drastica diminuzione dei casi covid (ma è bene ricordare che ogni giorno ci sono nuovi contagi); non vengono però eliminati i dehors concessi provvisoriamente (così era stato detto) ai pubblici esercizi. Ciò in alcuni Comuni comporta disagi e malcontento. A Camogli lo spazio fruibile dai pedoni sul lungomare in alcuni punti è diventato eccessivamente stretto; il “muretto” corrispondente ai Bagni Lido è sempre stato un luogo di aggregazione, oggi di fatto cancellato. Ma è il rapporto tra superficie calpestabile e i turisti presenti nei fine settimana soleggiati a spaventare; in caso di necessità, le famose vie di fuga sono compatibili?

Diverso il problema a Recco dove occorrerebbe valutare caso per caso. Tuttavia si dice che i nuovi dehors in centro abbiano sottratto alla fruizione una settantina di posti auto. Con disappunto di chi, proveniente da altri centri, fa (o faceva) la spesa a Recco e dei commercianti che risentono di tali limitazioni.