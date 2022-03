Camogli: incontro con Corto Maltese nel 'ridotto' del Teatro Sociale - LevanteNews

Dall’Associazione “Ochin Ochinawa”

Lunedì14 marzo incontro con Corto Maltese, marinaio e pirata

Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, ore 17.30

Igor Chierici, regista e interprete di Corto Maltese, parla di “Una ballata del mare salato” di Hugo Pratt e dialoga con Ferruccio Giromini, critico dell’immagine.

Modera Silvia Neonato

Chi è Corto Maltese? “Non sono un eroe, mi piace viaggiare e non amo le regole, ma ne rispetto una soltanto, quella di non tradire mai gli amici. Ho cercato tanti tesori senza mai trovarne uno, ma continuerò sempre…”

“Una ballata del mare salato” è la prima delle storie di Corto Maltese, il mitico fumetto creato da Hugo Pratt nel 1967. L’avventura, il viaggio, sempre presenti nelle tavole di Pratt ma anche nella rischiosa vita dei naviganti: ne parliamo in attesa dello spettacolo di Igor Chierici e Luca Cicolella con molti dei personaggi del mondo di Corto Maltese, tra cui Pandora e il comandante Rasputin, amico/nemico di Corto Maltese. In scena, il prossimo 17 marzo, anche un trio di chitarra, percussioni e fiati.

L’ingresso è libero. Chi vuole può associarsi all’Ochin con 10 euro all’anno

PS Urgente assemble. L’associazione approfitta dell’incontro per chiedere ai propri soci e socie di venire per approvare il bilancio preventivo onde poter partecipare al bando comunale per le associazioni. Chi non può venire deleghi per favore!

“Corto Maltese. Una ballata del mare salato” andrà in scena al Teatro Sociale di Camogli giovedì 17 marzo alle 10.30 del mattino e alle 21

Regia: Igor Chierici e Luca Cicolella, interpreti: Igor Chierici, Luca Cicolella, Caterina Bonanni, Marco Gualco, Matteo Palazzo. E i musicisti Edmondo Romano, Luciano Ventriglia e Andrea Anzaldi