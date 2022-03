Sestri: raccolta fondi consegnata alle rappresentanti del Cif telefono donna - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Oggi è la Giornata internazionale della donna: non una celebrazione retorica ma un’occasione per riflettere sulla condizione della donna in Italia e nel mondo. Come Comune di Sestri Levante abbiamo promosso una raccolta fondi tra i dipendenti delle diverse sedi che oggi abbiamo consegnato alle rappresentanti del Cif telefono donna – Centro d’ascolto di Chiavari: un’associazione composta da donne che da anni si occupa di contrastare il fenomeno della violenza di genere, con cui il Comune ha attiva una collaborazione da diverso tempo.

Il Centro è un luogo dove le donne che subiscono o hanno subito violenza possono trovare uno spazio di sostegno e ascolto. Oltre all’attività di accoglienza e di supporto psicologico o legale, il Centro è promotore di progetti e iniziative con finalità di formazione, sensibilizzazione e informazione.

Se volete sostenere anche voi l’associazione potete farlo con una donazione a

Telefono donna Centro antiviolenza Cif APS

Banco popolare agenzia I Carasco

IBAN IT60D0503431911000000000528

Per mettervi in contatto con l’associazione

www.telefonodonnatigullio.it