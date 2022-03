Sestri: incontro per parlare di lettura e letteratura - LevanteNews

Dall’Associazione Culturale “The Hub”

Domenica 13 marzo alle 18.00 a Sestri Levante in Sala Bo, Palazzo Fascie Rossi:

Incontro pubblico per parlare di lettura e letteratura, con i giornalisti Antonio Bozzo e Paolo Della Sala.

Perché leggere?

“Mille modi di……unlibroalmese” è un ciclo di incontri che nasce grazie alla donazione della biblioteca privata di Giorgio Bixio, sestrino, amico, docente prematuramente scomparso.

Ne faremo buon uso…..

E inizieremo col raccontarvi questo nuovo viaggio che partirà ad aprile con l’opera prima di Marco Roverano : Finestre, una raccolta di poesie da cui nasce un Reading poetico in teatro.

Ingresso libero con super Green pass e dispositivo FFP2.

È consigliata la prenotazione via WhatsApp al 338 7565837.

L’ evento, organizzato dall’Associazione culturale The Hub per Teatri di Levante in collaborazione con la Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante, sarà anche live online dalla pagina FB.

Locandina

L’associazione culturale The Hub, nata prima come Sestri 2023, poi trasformatasi in un polo di attività culturali a tutto tondo nel 2016 con “Teatri di Levante”, impegnata sul territorio con diverse proposte fra incontri, laboratori, spettacoli di teatro, concerti, mostre, in occasione di questo lascito importante che a sua volta sarà donato alla città di Sestri Levante, desidera rapportarsi soprattutto ai giovani, i ragazzi, gli universitari per stimolarli attraverso una serie di incontri in cui verranno presentati libri prevalentemente di scrittori del territorio e non, in modo un po’ diverso dal solito, usando la musica, l’espressione della danza e il teatro.