Sestri: due autisti Amt in missione a Siretr per imbarcare profughi - LevanteNews

Un particolare ringraziamento al personale dell’ex Atp ora confluito in Amt, arriva da Pietro Piciocchi Assessore Bilancio Comune di Genova. Il motivo? La partenza, stamattina alle 5 dal deposito Amt di Sestri Levante fi un pullman diretto a Siretr, al confine tra Romania e Ucraina. Naturalmente in soccorso dei profughi ucraini.

Ecco cosa scrtovePietro Piciocchi: “Voglio pubblicamente ringraziare gli autisti Fabrizio Olivieri e Gheorg Stanciu che dovranno affrontare una missione molto delicata.

Un grande grazie a chi ha lavorato dietro le quinte per organizzare il viaggio, in particolare Silvia Bracco, Roberto Rolandellli, Antonio Laneri e tanti altri…lascio a tutti immaginare le complessità.

Siete davvero di esempio per tutti noi e sono davvero orgoglioso di questa iniziativa del Comune di Genova!

Non riesco a descrivere il senso di entusiasmo e di gioia che ho percepito in queste meravigliose persone nel fare, con professionalità e spirito di servizio, qualcosa di bello per gli altri…una goccia nel mare…che tuttavia ci fa sentire utili e ci ripaga di tante fatiche.

Terrò tutti aggiornati sul viaggio, adesso pensiamo all’accoglienza, l’arrivo è previsto per venerdì”.