Recco: invasione russa, mozione di condanna in Consiglio comunale - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Recco è convocato giovedì 10 marzo alle ore 16.00 in video conferenza. Ordine del giorno:

1. Mozione di condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

2. Comunicazione al Consiglio comunale del prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, per integrazione capitoli di P.E.G. esercizio finanziario 2022. deliberazioni di Giunta comunale n. 11 dell’1/2/2022 e n. 19 del 17/02/2022

3. Comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni di Giunta comunale n. 158 del 09/11/2021, n. 197 del 23/12/2021 ad oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2021/2023, e n. 3 del 20/01/2022 ad oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2022/2024

4. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 23-12-2021 di variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione

5. Comunicazione ai sensi dell’art. 5 del Decreto del ministero dell’interno del 30/1/2020 riguardante la Legge 160/2019 contributi anno 2022

6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2022 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 riguardante le risorse trasferite agli enti locali per l’emergenza Covid-19”

7. Modifica integrale art. 17 del Piano commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande

8. Approvazione accordo di collaborazione tra i comuni di Recco, Sori, Avegno per richiesta di contributi per progetti di rigenerazione urbana previsti dalla L. 30/12/2021 n. 234 e D.M. 21/2/2022 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 15, c. 2 della L. 241/1990.