Recco: emergenza Ucraina, due mezzi caricati con i beni raccolti - LevanteNews

Da Francesca Aprile Assessore ai Servizi Sociali di Recco

Recco c’è. Anche in questa sciagurata circostanza ha risposto con prontezza e generosità. Tantissime sono state le scatole confezionate dai volontari della Consulta piene di generi alimentari, prodotti per igiene personale, per l’infanzia, coperte, presidi medici.

Ieri sera un camion dei VAB e un Furgone messo a disposizione da un privato, sono stati caricati con i beni raccolti e hanno raggiunto Genova presso la sede dell’organizzazione Amici del Sermig e da qui raggiungeranno la popolazione Ucraina. Un Grazie speciale a tutti per la generosità, ai volontari e alla Pro Loco sempre disponibili.