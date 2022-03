RASSEGNA STAMPA. In primo piano l'accoglienza ai profughi - LevanteNews

Oggi, martedì 8 marzo, auguri a Giovanni. Oggi è la Festa della Donna. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna, Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Al bugiardo non si crede la verità”.

Repubblica oggi non è in edicola a seguito di uno sciopero di 24 ore motivato dalla cessione del settimanale Espresso.

Il Secolo XIX. Ucraina: “Diciotto organi in arrivo dal fronte, Rapallo si prepara ad accoglierli”; “Il monastero di San Prospero pronto ad ospitare due famiglie”; “A Chiavari 15 offerte di alloggi e stanze dopo l’appello lanciatoi da Caritas”; “Questa sera a Camogli fiaccolata”; “Il sindaco di Avegno torna dalla missione (aeroporto di Bergamo ndr) con mamma e bimbi in salvo”. Festa della donna: “Le foto di 26 donne ucraine che vivono in Riviera”; “Body shaming, una mostra per dire no”: “Donne con lo zaino e Ali di tenerezza: libri a Palazzo Fascie”; “L’impegno di Fidapa, un adesivo con il 1522 contro la violenza”; “Il liceo artistico ospita una lezione speciale”. Pianeta Covid: ieri in Asl 4, i nuovi contagi sono stati 55; sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale. Pesca: sciopero per il caro gasolio.

Sestri Levante: Movida sicura col centro presidiato dai carabinieri. Sestri Levante: scrivere una fiaba Sofia Gallo su webinar. Chiavari: sanzioni più vicine per il depuratore. Chiavari: il centro destra vuole strappare Gianluca Ratto all’amministrazione e lo lusinga offrendogli la candidatura a sindaco.

Rapallo: Andrea Carannante contesta la diga del porto. Rapallo: il Panathlon inaugura il biennio. Santa Margherita Ligure: piano di recupero per Villa Carmagnola.

Camogli: sostenibilità ambientale, premio a Mario Tozzi. Recco: camion urta pannello in A-12 chiusa a Recco, traffico paralizzato per l’intero pomeriggio.