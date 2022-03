Parco dell'Aveto: domenica escursione al Monte Caucaso - LevanteNews

Da Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto

C’è ancora qualche scampolo di neve qua e là, ma non sufficiente per una bella ciaspolata. Allora si cambia programma: saliamo al Monte Caucaso per ammirare il panorama che va dal mare alle Alpi!

Domenica 13 marzo insieme alla Guida del Parco dell’Aveto faremo una interessante escursione ad anello, con partenza dal Passo della Scoglina, per scoprire la biodiversità di quest’area di valico che mette in comunicazioni la val Fontanabuona, la val d’Aveto e la val Trebbia. Prenotazione obbligatoria on-line