Lumarzo: tunnel Ferriere chiuso, assistenza sanitaria garantita - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana della seduta odierna riguardo ai problemi per il trasporto sanitario dalla Val Fontanabuona a Genova

Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di mitigare i disagi e garantire tempi di percorrenza rapidi ai mezzi di soccorso che dalla Val Fontanabuona devono raggiungere gli ospedali genovesi e di attivare quanto prima il servizio di elisoccorso anche nelle ore notturne. Muzio ha ricordato l’incontro del 23 febbraio fra l’assessore Giampedrone, e Società Autostrade per riprogrammare le chiusure notturne fra Lavagna e Genova dopo la chiusura della galleria “Taviani.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che Anci Liguria, con ASL 3 , ASL 4 , 118, Città Metropolitana e i sindaci dei Comuni interessati, ha organizzato uno spazio di comunicazione per consentire un aggiornamento costante sugli ultimi sviluppi relativi alla chiusura della galleria Taviani-Ferriere. L’assessore ha citato i sopralluoghi in prossimità del tunnel, per verificarne l’idoneità a ospitare una pista per l’elisoccorso mentre il polo guardia medica di Cicagna ha dato la disponibilità a ricevere le chiamate dai cittadini di Lumarzo.