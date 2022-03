Levanto: imprenditoria femminile, l'11 marzo il seminario - LevanteNews

Da Confartigianato La Spezia

Pubblicate le linee guida sul contributo per l’imprenditoria femminile con risorse indicate dalla Legge di bilancio 2021. Lo Sportello Credito Confartigianato vista l’importanza dell’argomento, organizza seminario venerdì 11 marzo ore 17.00 in Confartigianato Levanto, via D. Viviani, 38/C per spiegare le opportunità del bando.

Nel corso dell’incontro (accesso con green pass previa prenotazione alla e-mail: levanto@confartigianato.laspezia.it) si parlerà delle tre linee di intervento ammesse: investimenti per l’avvio dell’attività e sostegno alle nascita delle imprese femminili; consolidamento e rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia; programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale femminile e programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile è ancora marginale.