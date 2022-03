Cicagna: bando comunale per il sostegno alle locazioni, sì della giunta - LevanteNews

Dal comune di Cicagna

Approvato in Giunta il Nuovo Bando per il sostegno alle locazioni, anno 2022, riferito ai canoni anno 2021.

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo come prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00, ed il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00;

Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune di Cicagna (sportello primo piano): entro le ore 12,00 del 31 marzo 2022.

La modulistica è presente presso lo sportello comuna, sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Telegram del Comune. Per eventuali richieste di informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.