Chiavari: panchine rosse donate da Conad - LevanteNews

Dal comune di Chiavari

Due panchine rosse contro la violenza sulle donne sono state donate da Conad ed installate dall’amministrazione comunale in viale Tito Groppo, accanto alla piscina del Lido. All’inaugurazione erano presenti gli amministratori comunali, i referenti ed il personale di Conad Chiavari. Sulle panchine rosse sono state applicate delle targhe che riportano il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, per richieste di aiuto e sostegno.

“L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della violenza sulle donne e per promuovere azioni di prevenzione e contrasto di questo fenomeno. Un gesto simbolico di grande rilevanza che condividiamo – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Ringrazio tutto il personale di Conad Chiavari per questa donazione”.

“Nella giornata dell’8 Marzo abbiamo voluto ribadire con forza la nostra vicinanza alle donne. In un periodo storico complesso da tanti punti di vista, in cui c’è ancora più bisogno di sensibilizzare e tutelare i diritti di tutte le donne, le panchine rosse rappresentano un simbolo importante – hanno spiegato Alessandro Ravera e Antonio Nardozza, Soci Conad Nord Ovest di Chiavari – Il nostro è un piccolo gesto che vuole richiamare l’attenzione e che, grazie alla sensibilità del Comune e al contributo del Centro Antiviolenza Non sei Sola, ci permette di supportare le donne in difficoltà: la partecipazione dell’associazione all’iniziativa consente al progetto di assumere grande valore”.