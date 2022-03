Chiavari: "Non sarò candidato sindaco del centro-destra" - LevanteNews

Da Gianluca Ratto, Assessore alla Promozione della città

Sono convinto di proseguire il mio percorso civico iniziato nel 2016 nell’interesse di Chiavari e dei Chiavaresi.

Ho quindi declinato l’invito che i rappresentanti regionali e locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia mi hanno rivolto in questi giorni per diventare il candidato Sindaco della loro coalizione, pur ringraziandoli per la stima nei miei confronti.

Il mio percorso all’interno dell’amministrazione comunale è stato lineare e coerente con gli impegni presi. In questi anni Chiavari è diventata più attrattiva e turistica, la sua anima commerciale è stata ancor di più rafforzata realizzando nuove opere e dando avvio ad importanti progetti. Appena insediati abbiamo aderito al patto strategico del turismo, abbiamo investito in eventi a carattere nazionale quali il Festival della Parola, l’Economic Forum Giannini e Chiavari Jazz. Abbiamo partecipato alle fiere internazionali del turismo e investito i proventi dell’imposta di soggiorno a favore della promozione della città.

L’esempio eclatante della nostra visione di Chiavari è stata la riqualificazione del fronte mare, grazie alla sua pedonalizzazione il commercio dell’intera zona è stato rivitalizzato. Nei prossimi anni continueremo a portare avanti quanto iniziato, con l’ampliamento delle spiagge e la nuova passeggiata in colmata mare che arriverà sino alla piscina del Lido, che verrà restaurata con i finanziamenti appena ricevuti. Abbiamo sempre dialogato con tutte le attività commerciali, nessuna esclusa, rapportandoci con le associazioni di categoria anche attraverso l’istituzione del Tavolo del Turismo, da me fortemente voluto.

La tragica scomparsa di Marco Di Capua è stato un momento durissimo, tutti noi ci siamo impegnati per superare questo enorme dolore, e il vuoto che ne è derivato, continuando ad amministrare la città, lavorando in modo ancora più serrato e arrivando a proporre sabato prossimo il nuovo candidato Sindaco che saprà, con la nostra squadra compatta, continuare a cambiare Chiavari in meglio.

Invito, quindi, tutti i cittadini sabato 12 marzo, ore 18,30, in Corso Garibaldi 44, nella sede di “Avanti Chiavari”, per la presentazione del nostro Candidato Sindaco unitamente a Partecipattiva.

Ratto, a sinistra, in una foto di archivio