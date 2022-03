Chiavari: "Al cinema dopo il Covid e l'aumento delle bollette" - LevanteNews

Insieme a teatri e stadi, i cinema sono luoghi che per evidenti ragioni di sicurezza sono stati costretti a rimanere chiusi per un periodo più lungo di altri nei passati due anni di emergenza sanitaria. Esposte alla concorrenza della televisione prima e del digitale poi, le sale cinematografiche negli ultimi anni hanno visto calare progressivamente il proprio pubblico e la pandemia è soltanto l’ultima tegola per una piccola realtà come Chiavari, dove, dopo la chiusura del Teatro Cantero, ormai è rimasta un’unica sala. Massimo Colombi, titolare del Cinema Mignon in via Martiri della Liberazione dal lontano 1977 e di altre due sale a Lerici e a Carrara, continua a fare questo lavoro per pura passione.

Quali sono stati gli effetti delle chiusure? “In totale siamo stati chiusi oltre un anno, da marzo 2020 fino a maggio 2021, tranne un breve periodo nella prima estate della pandemia. Ci sono però ancora diverse persone che hanno paura del contagio, fino al 31 marzo l’accesso è subordinato al possesso del Green pass. Le chiusure hanno determinato un aumento della fruizione in digitale, che era già diffusa prima del Covid, con i film e le serie sui grandi circuiti come Netflix, ma la bellezza di asssistere a una proiezione in sala resta quella, non è paragonabile a vedere un video su uno tablet o addirittura su uno smartphone. I ristori del governo sono finiti tutti per le spese”.

Nel 2021 vi siete appoggiati ad una piattaforma a pagamento in streaming, com’è andata? “Si, MioCinema, con la quale gli incassi che rimanevano a noi erano pochissimi (circa 2 euro a spettatore), perché venivano divisi tra gestori della piattaforma e distributore”.

Qual è la situazione attuale delle sale cinematografiche? “L’affluenza attuale è al 65%, quindi in media siamo ad un 35% in meno; quando esce un film molto attrattivo, come Spiderman o Batman, la situazione migliora un po’, ma questo vale più che altro per le multisale, dove allora può essere sufficiente tenerne aperta una sola. Molti locali vanno avanti con 5/10 persone al giorno e con l’affitto e le utenze da pagare è molto difficile sostenere i costi, specialmente ora con l’aumento vertiginoso del prezzo del gas. Tutto sommato, qui a Chiavari ce la facciamo”.