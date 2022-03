Chiavari: 6° seminario nazionale di pastorale sociale - LevanteNews

Dall’ufficio Diocesano delle Comunicazione Sociali

Si svolge a Chiavari da giovedì 10 a domenica 13 marzo il sesto Seminario nazionale di Pastorale sociale, organizzato annualmente dall’Ufficio nazionale per i Problemi sociali ed il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana; la Liguria è stata invitata ad ospitare i quattro giorni di formazione, riservati ai collaboratori degli Uffici di Pastorale sociale di tutte le Diocesi d’Italia, e Chiavari è la sede prescelta.

“Verso la terra che io ti (vi) indicherò”: il versetto tratto dal dodicesimo capitolo del libro della Genesi è il tema che fa da filo conduttore al percorso di formazione, che si pone in continuità con i lavori della 49esima Settimana sociale dei Cattolici italiani, ospitata a Taranto alla fine del mese di ottobre: nell’ambito del cammino sinodale, la Chiesa italiana sta consolidando un processo di ascolto e di cambiamento, cominciato con la riflessione sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”, che pone in luce la necessità di una conversione autentica, verso una ecologia integrale che fonde sostenibilità ambientale ed inclusione sociale: perché se è vero che il cambiamento climatico è ormai più che una emergenza, è anche vero che, come il Papa non smette di ripetere, sono i poveri, gli esclusi della società, a subirne le conseguenze più drammatiche.

Il Seminario vuole approfondire ulteriormente questi aspetti, innestando il processo già in atto nella Chiesa nel percorso sinodale chiesto da Papa Francesco. Non a caso i 165 delegati delle Diocesi italiane che parteciperanno ai lavori ascolteranno nel pomeriggio di giovedì 10 marzo le testimonianze di esperienze in atto nelle Diocesi di Velletri, Matera e Verona, mentre il giorno successivo, venerdì 11, visiteranno alcune “buone pratiche” liguri: sono state selezionate cinque esperienze che già oggi, e non da poco, mettono in pratica i principi della sostenibilità e dell’inclusione, esperienze non solo radicate nel territorio della Diocesi di Chiavari, ma anche nei territori confinanti: la realtà del Distretto del biologico della Val di Vara, che dal 2013 coinvolge le aziende di sette Comuni, e che ospita il birrificio Taverna del Vara; la sede dell’Autorità portuale del Mar Ligure occidentale, a Genova, con le sue esperienze di riconversione ecologica, fra cui la demolizione della nave Costa Concordia; l’esperienza pluridecennale del Consorzio Tassano, che dal 1989 reinveste le risorse economiche a favore della categorie più deboli; il Villaggio del Ragazzo, l’opera fondata da don Nando Negri che gestisce servizi educatici, socio sanitario e assistenziali, per il lavoro e la formazione; e infine Wylab, l’incubatore di startup fondato a Chiavari che dal 2016 seleziona realtà promettenti per testarne la solidità sul mercato e accompagnarne il lancio e la crescita.

L’organizzazione delle visite alle buone pratiche è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Confindustria Genova, e del Villaggio del Ragazzo, che ha garantito il proprio supporto all’intero evento.

L’accoglienza degli ospiti è affidata ad un gruppo di volontari della Diocesi, e soprattutto a 25 studenti dell’Istituto Caboto, che, coordinati dall’insegnante Aurora Botto, e grazie all’appoggio della Dirigente scolastica Maria Orestina Onofri, saranno il volto accogliente di un territorio che si candida a diventare Capitale della cultura e che, come tale, può e deve costruire rapporti sinergici fra tutte le realtà, produttive e non, che vivono questa terra.

I quattro giorni di convegno saranno ospitati all’Auditorium San Francesco, grazie al patrocinio concesso dall’Amministrazione comunale, e coinvolgeranno nell’ospitalità quattro strutture alberghiere di Chiavari, che hanno accettato di modificare i propri calendari ed impegni per favorire gli ospiti e hanno aderito con entusiasmo e professionalità all’invito a collaborare alla riuscita del corso: un piccolo, ma significativo impulso alla destagionalizzazione dell’accoglienza, strategia indispensabile per incrementale l’offerta turistica che è da anni l’asse portante dell’economia del territorio. La struttura del convegno, pensato in maniera diffusa, permetterà agli ospiti di visitare brevemente la città di Chiavari, e di poter godere della sua bellezza.

Le celebrazioni eucaristiche verranno ospitate nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, e saranno presiedute da mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari, venerdì 11 marzo alle 19; da mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, sabato mattina alle 8,30; e da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova e delegato per la Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza Episcopale Ligure, domenica mattina alle 8,30.

I lavori del convegno saranno trasmessi sui canali social dell’Ufficio per i Problemi sociali ed il Lavoro della CEI, e sulla pagina Facebook delle Settimane sociali; l’emittente diocesana TelePace garantirà la diretta sul canale 115, TelePace3, per tutti i momenti formativi e le celebrazioni eucaristiche; la messa presieduta da mons. Marco Tasca, domenica 13 marzo alle 8,30, sarà trasmessa su TelePace1 al canale 15.

