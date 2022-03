Camogli: una fiaccolata per dire no alla aguerra - LevanteNews

Per ribadire il no alla guerra e per esprimere solidarietà a tutte le donne coinvolte nei conflitti, l’amministrazione comunale di Camogli, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha voluto dar vita ad una fiaccolata alla quale hanno partecipato circa 150 persone. Tra i partecipanti, muniti di flambeaux, il sindaco Francesco Olivari, la vicesindaco Elisabetta Anversa, la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi, gli assessori Italo Mannucci ed Elisabetta Abamo.

Il 10 marzo si terrà un incontro per creare un coordinamento di aiuto per l’Ucraina.

(foto di Consuelo Pallavicini)