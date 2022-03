Camogli: "Riconoscimento salme, chiediamo certezze non deduzioni" - LevanteNews

Dal Comitato CaligoSuCamogli

Il Comitato CaligoSuCamogli – Lunedi 22 Febbraio 2021 apprende per l’ennesima volta dalla stampa le dichiarazioni del Comune di Camogli. Il Comitato chiede chiarezza e certezze per i parenti.

1) Il Comune di Camogli ha pubblicato sul sito dedicato al crollo del cimitero la lista delle salme identificate senza necessità di procedere ad analisi genetico forense, tale lista è stata contestualmente comunicata al Comitato. Il Comitato si è fatto parte diligente ed ha richiesto all’Asl i verbali di riconoscimento e ogni utile indicazione che potesse garantire la certezza dell’identità della salma.

2) La risposta formulata dall’Ente non è risultata esaustiva e il Comitato si è visto costretto a contestare tale comunicazione e attende un idoneo riscontro dall’Ente preposto , affinché i parenti delle salme possano avere certezza dell’identità.

3) Il riscontro fornito dall’ASL risulta generico e i parenti chiedono certezze e non deduzioni.

4) Il Comitato ha, altresì, chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla collocazione obbligata delle salme nei loculi di nuova costruzione (in quanto decisa dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, senza alcun contraddittorio con i parenti) e sull’eventualità di porre in essere eventuali spostamenti che ad oggi sembrano ammessi soltanto se sussistenti alcune condizioni di cui i parenti non sono in grado di comprendere le ragioni.

I parenti esprimono la necessità di capire le ragioni di determinate decisioni mentre non riescono più a sopportare imposizioni non comprendibili. E’ di tutta evidenza, peraltro, che è notorio che i provvedimenti amministrativi debbano essere sorretti da idonea motivazione affinché coloro che ne sono i destinatari possano comprendere le ragioni del provvedimento medesimo e valutare, conseguentemente, se siano argomenti condivisibili o meno;

Eventuali arbitrarie decisioni non possono essere giustificate da motivi di sanità pubblica quantomeno, tali motivazioni, esigono idonee spiegazioni.

5) La dichiarazione del sindaco sulla disponibilità degli uffici comunali merita una considerazione: gli uffici comunali debbono essere a disposizione dei cittadini perché svolgono delle funzioni pubbliche al servizio dei cittadini stessi. Non è una concessione del Comune!

6) In questi 13 mesi il Comitato auspicava un’interazione con il Comune e per esso con il Sindaco suo legale rappresentante. Il Comitato auspica, per il futuro, che Vi possa essere una collaborazione da parte delle Istituzioni.

7) Il Comitato si è sempre dichiarato disponibile ad un confronto proprio nel rispetto della memoria dei propri defunti , per restituire a questi ultimi la dignità che un evento tragico ha loro tolto.

Sono queste le “risposte” che il Comitato con fermezza pretende, sino ad ora solo “non risposte”.