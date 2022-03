Sori: il 4 aprile Paolo Rossi in “Stand up Omero” - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Teatro Pubblico Ligure

Paolo Rossi per Teatro Pubblico Ligure sarà a Genova e a Sori lunedì 4 aprile e non giovedì 10 marzo, come inizialmente previsto. Nella rassegna “Capitani Coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, ideata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Comune di Genova, il patrocinio dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, lo spettacolo di Paolo Rossi è stato rinviato. Non andrà in scena a Palazzo San Giorgio di Genova giovedì 10 marzo, come inizialmente indicato, ma lunedì 4 aprile 2022 alle ore 17. Anche il titolo è cambiato: non è più “Ventimila leghe sotto i mari” da Jules Verne, ma “Odisseo”, parte del più ampio progetto “Odissea un racconto mediterraneo” di Teatro Pubblico Ligure, di cui lo stesso Paolo Rossi è stato l’iniziatore nel 2011 con uno spettacolo dedicato a un altro dei personaggi omerici, la maga Circe. In questo caso, Rossi mette al centro la figura stessa di Odisseo, l’uomo che fece l’impresa per ritornare in patria dopo dieci anni per mare.

Anche a Sori, nell’ambito della Stagione Soriteatro 21/22 lo spettacolo di Paolo Rossi è stato rinviato da giovedì 10 marzo a lunedì 4 aprile, alle ore 21, ma il titolo rimane lo stesso: “Stand up Omero”. Lo spettacolo attraversa tutta l’Odissea in sessanta minuti. «L’Odissea – spiega Sergio Maifredi, regista di entrambi gli spettacoli – è nata per essere detta ad alta voce, con un attore a raccontare ed un pubblico ad ascoltare, insieme, in un tempo ed uno spazio definiti. Una condizione che è alla radice del teatro e presenta la figura di Omero come il primo dei cantastorie». «In questo momento – dichiara Paolo Rossi – voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone». «Per me – continua – Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa». Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri occhi, parole che hanno tremila anni.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.teatropubblicoligure.it