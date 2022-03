Sestri: tre giorni di degustazione di birre artigianali - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Winter Critical Beer 2022

Winter Critical Beer 2022 Terza edizione Il Winter Critical Beer giunge alla terza edizione, dopo un anno di stop forzato. Organizzato nelle date del 11,12,13 marzo, saranno tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale presso l’ ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante. Gli orari: venerdì e sabato dalle 17.00 alle 01.00 e domenica dalle 15.00 alle 22.00 I birrifici ospiti della terza edizione sono: Canediguerra, Maltus Faber , Piccolo Birrificio Clandestino, Sagrin, Taverna del Vara, Vetra, On/Off e Birrante (beer firm) Quaranta birre diverse da degustare accompagnate da specialità gastronomiche proposte da Articiocca, Lanciua, chef Marcone e Uolly’s Barbecue.

RadiHop, una radio web nata per intrattenere il pubblico durante la manifestazione, unirà musica, interviste, contenuti legati al mondo della birra e ospiterà le selezioni musicali di dj e selecter locali come DaB, Natta e Frisby, Ema, Della, Faz e Sismaman. Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile Riviera Critical Beer, al prezzo di tre euro.

Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico delle scorse edizioni è invitato a portarlo con se. L’evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall’associazione dal Mastro Birraio. Saranno presenti stand di Associazioni e riviste specializzate sul mondo brassicolo come Le donne della birra e Birra&Sound. Il Winter Critical Beer 2022 viene svolto nel rispetto delle regole igienico-sanitarie vigenti.