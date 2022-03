Sestri: marzo a Palazzo Fascie, una settimana con le donne al centro - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Mercoledì 9 marzo, presentazione libro: Donne con lo zaino. Storie di donne sempre in cammino di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella. Sabato 12 marzo: presentazione del libro di poesie Ali di tenerezza di Danila Olivieri.

Tra le prime iniziative di questa settimana, dedicate alle donne, c’è proprio l’ingresso gratuito per tutte le donne che visiteranno il MuSel – Museo Archeologico e della Città martedì 8 marzo. Tutte le visitatrici verranno inoltre omaggiate di una cartolina con un’immagine storica di Sestri Levante che raffigura giovani ragazze in girotondo e sul retro una piccola “sorpresa” letteraria. A completamento della visita, per tutto il mese di marzo, al IV piano del Museo sarà possibile ammirare un video dedicato alle donne, donne del passato, di Sestri Levante e Riva Trigoso, una selezione di immagini storiche che ci potranno far rivivere un passato non troppo lontano e sempre piacevole da ricordare. Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel e l’Associazione A.Bi.Ci. organizzano inoltre due presentazioni di libri. La prima è prevista per mercoledì 9 marzo, alle ore 17, in sala Bo al primo piano di Palazzo Fascie, si terrà la presentazione del libro Donne con lo zaino. Storie di donne sempre in cammino di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella, dialoga con le autrici la docente e socia A.Bi.Ci. Silvia Suriano.

Il libro nasce dal blog omonimo (https://donneconlozaino.org/) che ha raccolto nel tempo straordinarie storie di donne. Alcune sono nate da incontri fugaci ma intensi, altre sono il frutto di una conoscenza pluridecennale e di amicizie profonde, talune sono tratteggiate con brevi pennellate, altre descritte con minuzia di dettagli. C’è chi racconta del suo matrimonio forzato, chi ha fatto la Resistenza e chi resiste allo smart working. Ci sono ballerine e musiciste, ingegnere e contadine, donne del parkour, marciatrici e cavallerizze, scrittrici e poetesse, artiste e artigiane, dottoresse e veterinarie, pescatrici normanne e collezioniste, insegnanti e avvocate, immigrate ed emigranti, poliziotte e volontarie. Lo zaino del titolo, reale o metaforico, è quel fardello che spesso limita, altre volte stimola a vivere molte vite, a ricominciare di nuovo mettendoci in gioco e rischiando, con la curiosità e la voglia di imparare per tutta la vita.

Le autrici scrivono: “Dapprima una manciata di amiche poi, piano piano, le lettrici sono aumentate e si sono unite a noi per raccontare e raccontarsi. Le donneconlozaino ci hanno parlato delle loro esperienze e delle loro vite. Abbiamo raccolto le loro testimonianze, i loro racconti di viaggi reali ed esistenziali, il loro cammino nella vita e nelle strade del mondo”.

Se siete curiosi di conoscere il mondo delle donneconlozaino visitate il blog https://donneconlozaino.org/ la pagina Facebook Donneconlozaino e il profilo Instagram https://www.instagram.com/donneconlozaino

Patrizia D’Antonio, docente in Italia e all’estero, attualmente insegna italiano agli stranieri, traduttrice e lettrice compulsiva, ama scrivere da sempre. Dopo una tesi di dottorato tra Francia e Italia ha privilegiato, negli ultimi tempi, la ricerca dedicata al blog “donneconlozaino”, ispirazione per questo libro.

Raffaella Gambardella ha pubblicato alcuni romanzi di viaggio e racconti per ragazzi. Movie maker e blogger, è autrice di diversi documentari e cortometraggi premiati in molti festival e del blog “donneconlozaino”, ispirazione per questo libro.

Sabato 12 marzo, sempre alle ore 17, in sala Carlo Bo, è prevista invece la presentazione del libro di poesie di Danila Olivieri Ali di tenerezza. La serata sarà introdotta dall’Assessora alla Cultura e alle Attività Produttive Maria Elisa Bixio, all’incontro interverranno anche l’editore della casa editrice Puntoacapo Mauro Ferrari, nonché il poeta monzese e docente di lettere, vincitore di numerosi premi letterari, Ivan Fedeli. Roberta La Placa invece accompagnerà i partecipanti nell’atmosfera dei componimenti poetici con le sue letture.

La partecipazione alle due presentazioni è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 0185-478530 o all’indirizzo mail iat@mediaterraneo.it. Si precisa che per l’accesso è necessario avere il green pass rafforzato e che saranno rispettate tutte le norme anti-contagio.