'Santa'- Sabato al Circolo Orchidea cion "Hotel Chronicles" - LevanteNews

Dal Circolo Arci Orchidea

Sabato 12 marzo

Swanz the Lonely Cat (folk)

Info: www.facebook.com/events/372235707600297

“21 years”: https://youtu.be/QyJB5W8OBvM

“My Soul’s Black Book”: https://youtu.be/TevSNh7HPRs

Ingresso € 9,00. Riservato ai soci ARCI

Apertura Circolo ore 21.30

Inizio concerto ore 22.00

Si consiglia la prenotazione

Mail: arcisanta@gmail.com

“Hotel Chronicles”

“Storie e canzoni da stanze d’albergo”

La stanza d’albergo è un luogo di passaggio, una cornice spesso impersonale e anonima che ospita un viaggiatore, una coppia clandestina, una famiglia in vacanza, un artista; un luogo fisico e uno spazio dell’anima: viaggi, attese, partenze e ritorni passano sotto riproduzioni di quadri che sono quasi sempre le stesse.

In questo recital/concerto si può ascoltare la storia del Chelsea Hotel, l’incontro tra Leonard Cohen e Janis Joplin nelle parole stesse del cantautore, la canzone, una poesia su un incontro simile scritta da Sam Sheppard e opportunamente interpretata e sonorizzata, poi Heartbreak Hotel di Elvis Presley, con l’armonia dell’arrangiamento di John Cale e una riproposizione teatrale al confine con la drone music, poi ancora No Hotel di Gordon Lightfoot eseguita col banjo, tra bluegrass e cajun, e Blue Hotel di Chris Isaak, scarna ma fedele. Quindi un racconto originale, in un ambiente sonoro realizzato dal vivo, un breve dialogo col pubblico, un viaggio verso il Saint James Hotel (con riferimenti storici) che sfocia in Blind Willie McTell di Bod Dylan. Storia e storie, letteratura e musica, iconografia e narrazione, fino a una Puttin’ On The Ritz rivisitata in chiave dark cabaret: Hotel Chronicles mette insieme l’esperienza di Swanz come musicista, intrattenitore, autore di colonne sonore teatrali e anche attore, rielaborando un materiale cangiante ed eterogeneo.

Ogni canzone una stanza, ogni stanza una vita. Autori noti e perle nascoste, materiale inedito e riscoperte: un viaggio lungo una sola sera.

Swanz The Lonely Cat

Swanz The Lonely Cat è il progetto solista di Swanz, già autore, compositore e frontman dei Dead Cat in a Bag, band in equilibrio tra Folk Noir, Balcan, Tex-Mex e Post-Rock, con la quale ha inciso tre dischi dall’ottimo riscontro di critica, promossi in tour nazionali e all’estero, con aperture per Hugo Race e Bonnie Prince Billy. La veste in solitaria lo vede esplorare un repertorio tradizionale e originale più legato al singersongwriting acustico, con incursioni elettroniche.

In ottemperanza alle disposizioni dell’attuale normativa, l’accesso al Circolo sarà consentito solo se in possesso di Certificazione Verde COVID-19 “Green Pass” ottenuto con vaccinazione o guarigione.

Circolo Arci Culturale Polivalente Aps “Orchidea”

Via delle Rocche 31

Santa Margherita Ligure

facebook: www.facebook.com/CircoloArciOrchidea