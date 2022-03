Ruta: furgone telonato si incastra nella strada di Bana - LevanteNews

Nella tarda serata un furgone telonato che da Santa Maria del Campo saliva a Ruta attraverso la strada di Bana, è rimasto incastrato nella parte finale prossima a Ruta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il traffico consentendo poi al conducente di liberare il mezzo. Una dimostrazione in più che la strada necessità di essere ultimata con l’uscita diretta sulla via Aurelia tra il tunnel di Rita e località Allega. Una soluzione che consentirebbe di precludere il traffico (tranne a chi ha box o posto auto in zona) nel vero centro storico e sul sagrato della chiesa. Alle 21 circa, risolto il problema, la circolazione è stata riattivata.