Rugby/ Pro Recco: Squali battuti da Parabiago - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Nonostante la consueta grinta mantenuta per tutti gli ottanta minuti, gli Squali sono usciti dal campo del Carlini-Bollesan di Genova con una pesante sconfitta per 54-7 ad opera di Parabiago, squadra in costante crescita di risultati e ora al terzo posto in classifica.

“Purtroppo ancora non riusciamo a far funzionare tutto insieme – spiega coach Jem Van Vuren – e se oggi hanno funzionato meglio la touche e la manovra d’attacco e siamo riusciti a difendere meglio sulle rolling maul, abbiamo invece peccato sulla disciplina ben più che nelle ultime partite e abbiamo commesso troppi errori evitabili che hanno reso vano quello che siamo riusciti a costruire in attacco. L’atteggiamento dei ragazzi è stato encomiabile anche oggi ma dobbiamo riuscire a dare continuità a quanto di buono riusciamo a fare una partita dopo l’altra”.

Nel soleggiato ma freddo pomeriggio genovese si sono particolarmente distinti Giacomo Rosa, sempre più Capitano e leader della squadra, e i giovanissimi Albarello e Navone, rispettivamente classe 2003 e 2004, che mostrano di imparare rapidamente e sono sempre più a loro agio in Serie A.

La meta biancoceleste è stata segnata dal seconda linea Luca Nese, trentunenne di ormai grandissima esperienza che ha marcato i suoi primi punti in carriera in Serie A. La trasformazione è stata del giovane Mattia Balestracci. Rimane qualche dubbio su una meta segnata da Davide Noto ma non convalidata dall’arbitro.

Gli ospiti, nei quali milita anche l’ex pilone biancoceleste Carlo Corbetta, hanno messo a segno otto mete, di cui una di punizione e il preciso calciatore Grillotti, che ne ha marcate due, ne ha anche trasformate sei su sette.

La partita è stata l’ultima in biancoceleste per l’ala Sebastiano Bertagnon che nei prossimi giorni si trasferirà negli Stati Uniti, dove lo aspettano il matrimonio e una nuova vita al di là dell’oceano: a lui, cresciuto al Carlo Androne e sceso in campo con le giovanili, la squadra Cadetta e la Prima Squadra, il più grande “in bocca al lupo!” per il futuro.

Nel week end hanno giocato anche altre compagini biancocelesti: i piccoli e piccole U9 e U11 a Cogoleto e l’U15 a Calvari. A Parma, invece, i due gemelli Gianluca e Tommaso Mugnaini hanno giocato con la casacca della selezione U17 del Nord-Ovest: una bella soddisfazione sia per loro che per il club.

Domenica 13 marzo, sempre allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, la Pro Recco è attesa dal suo primo derby “casalingo” lontano da casa: da calendario in casa del Recco, ma nello stadio del CUS Genova, che quest’anno ospita anche gli Squali per le partite interne, si giocherà il recupero dell’ultima giornata di andata. Le due squadre liguri stanno entrambe attraversando una stagione difficile e di transizione e la partita si preannuncia molto attesa e incerta.

——–

Tabellino:

Pro Recco Rugby – Rugby Parabiago 7-54 (7-33)

Marcatori: pt: 4′ m. Fulciniti tr. Grillotti (0-7), 11′ m. Nese tr. Balestracci (7-7), 14′ m. Grillotti tr. Grillotti (7-14), 27′ m. Mikaele tr. Grillotti (7-21), 34′ m. Grassi (7-26), 40′ m. Mikaele tr. Grillotti (7-33). S.t.: 4′ meta di punizione (7-40), 23′ m. Dell’Acqua tr. Grillotti (7-47), 35′ m. Grillotti tr. Grillotti (7-54).

Pro Recco: Falchi (30′ Barisone L.), Bertagnon (33′ st Salerno), Balestracci, Marcellino T., Guastamacchia, Tagliavini L., Mitri (12′ st Cinquemani), Rosa (c), Canoppia (25′ st Marcellino M.), Barisone E. (12′ st Navone), Cartoni, Nese (17′ st Conca), Maggi S., Della Valle (37′ st Podestà), Noto (vc) (34′ pt Albarello). Allenatore: Van Vuren.

Parabiago: Grassi, Calosso (20′ st Durante), Mamo, Schlecht (vc) (10′ st Torchia), Ceaprazaru (10′ st Baudo), Grillotti, Coffaro (5′ st Castiglioni), Mikaele (c), Fusco, Spinelli (17′ st Corbetta), Maggioni, Rizzato, Polio Martinez (37′ pt Dell’Acqua), Fulciniti (17′ st Palmieri), Diez (17′ st Strada). Allenatore: Mamo.

Arbitro: Meschini (Milano). AA1: Franchini (Genova). AA2: Biagioni (La Spezia).

Cartellini: 16′ pt giallo Coffaro (P), 38′ pt giallo Albarello (R)

Calciatori: Balestracci (Recco) 1/1, Grillotti (Parabiago) 6/7

Punti conquistati in classifica: Recco 0 – Parabiago 5

Player of the match: Fusco (P)

——–

Serie A, girone 1, giornata 12

I Centurioni – Biella R.C. 17-29 (0-5)

Amatori Alghero – CUS Genova 43-10 (5-0)

ASR Milano – CUS Torino 21-25 (1-4)

Pro Recco – Parabiago 7-54 (0-5)

Riposa: VII Torino

Classifica: CUS Torino 47 (10), Biella 39 (9), Parabiago 33 (9), ASR Milano 30 (9), Alghero 19 (9), I Centurioni 18 (9), VII Torino 10 (8), CUS Genova 7 (9), Pro Recco 0 (8).

Foto Carlotta Rizzo / Rugby Parabiago