Riomaggiore: si intrufolano in un bar chiuso e lo utilizzano come alloggio, 2 persone nei guai - LevanteNews

Ha approfittato della chiusura della Via dell’Amore intrufolandosi in un bar, serrato, facendolo farlo diventare un alloggio. La vicenda è finita con l’arresto, avvenuto ieri, a carico di un 29enne straniero. A individuarlo sono stati i carabinieri, hanno appurato che quella suggestiva sistemazione di Riomaggiore era stata scelta già da qualche giorno. Il giovane aveva anche un “coinquilino”, un 39enne poi denunciato.

In particolare i Carabinieri, dopo aver ricevuto una segnalazione, avevano accertato l’esistenza di una leggera effrazione di una finestra sul retro del bar. I militari si sono appostati e hanno lavorato con il favore delle tenebre sorprendendo così il 29enne ed un 39enne che dormivano. I due sono stati portati in caserma per l’identificazione. Il più giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Massa per reati contro la persona, il patrimonio e violazione delle norme sull’immigrazione ed è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere alla Spezia. Il più anziano, invece, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.