Recco: la Pro Gym Club parte con il botto, è già medaglia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Gym Club

La Pro Recco Gym Club Asd (PRG) nata con il nuovo anno a Recco, si unisce alle altre 29 società della cittadina per portare in alto i colori bianco celesti. Obiettivo di questa nuova realtà è quella di insegnare una nuova disciplina, inesistente su tutto il panorama regionale: la ginnastica estetica di gruppo. Ieri la prima squadra Pro Recco, si è presentata ad Alba, alla 1^ prova del campionato Italiano, nella categoria Senior start up.

Elisa Chiappalone, il capitano, Alice Bacigalupo, Michelle e Myrea Minervini, Lisa Maria Brignole e Giulia Manfrè hanno calcato per la prima volta la pedana competitiva, portando in gara un esercizio dal tema “la fugacità del tempo”. Tanta l’emozione, così come la voglia di farsi conoscere, tuttavia Chiappalone e compagne conducono un’ottima esecuzione e vincono la prima tappa del campionato.

“Stiamo ancora studiando questa disciplina, quindi ci sono diversi aggiustamenti e modifiche da fare.” – commenta il tecnico Giulia Angelino, e continua “ma vedere in pedana le ragazze è stata una gioia immensa: ci siamo rese conto di essere riuscite a creare concretamente questa realtà ed è qualcosa di veramente bello.” Presente per la PRG, un gran tifo, fatto di giovani dirigenti, genitori, amici. “Partendo da questo gruppo, il nostro obiettivo è quello di crescere, l’atmosfera è quella giusta.” conclude Federico Mancioppi, il presidente.

La Pro Recco Gym Club Asd aprirà ufficialmente le porte ai nuovi iscritti a partire da Settembre 2022.