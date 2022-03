Dal comune di Recco

Si comunica che è stato prorogato il divieto di transito veicolare in Via Alpini d’Italia tra il civ. 5 ed il civ. 11 fino al 25/03/2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 per completamento lavori di messa in sicurezza e consolidamento strada.