Rapallo: un mese alla Rea Palus Race, show anche per i bimbi - LevanteNews

Da Gabriele Gentili

Manca ormai meno di un mese alla settima edizione della Rea Palus Race e l’attesa è crescente. Il lento ma costante defluire della pandemia non fa altro che restituire la gara ligure alla sua essenza di prova che unisce l’agonismo all’eccezionale spettacolo. Quello del 2 e 3 aprile sarà uno show puro, che la spiaggia di Rapallo ospiterà accogliendo partecipanti da ogni parte d’Italia ma non solo.

Due giorni di gara. Già, quest’anno la Rea Palus Race raddoppia, incentrando al sabato la sfida per i “grandi”, articolata sia nella prova Elite per gli agonisti che in quella Open per i semplici appassionati, ma riservando anche la domenica ai più piccoli, attraverso l’attività dell’Associazione Arké Odv che porterà i bambini fino a 10 anni ad affrontare un tracciato OCR adatto a loro, senza classifica ma con il solo proposito di farli divertire. Non basta: sabato l’ultima batteria della RPR sarà riservata ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, sul “vero” percorso di gara ma con qualche ostacolo in meno e senza la parte di corsa fuori dalla passeggiata mare. Il modo migliore per avvicinarsi al mondo e allo spirito delle corse con ostacoli.

La formula di gara della Rea Palus Race resta identica: gli agonisti gareggeranno sui 10 km per 620 metri di dislivello allestiti con 21 ostacoli di diverso genere. Le adesioni stanno fioccando e, andando oltre le 150, per la sola categoria ELITE, la gara verrà strutturata in due fasi, nella prima si prenderanno i tempi finali, nella seconda i primi 32 uomini e le prime 16 donne saranno inseriti in un tabellone a eliminazione diretta che alla fine eleggerà i vincitori. Per quanto riguarda la prova Open, si gareggerà su 5 km per 230 metri, con un ostacolo in meno.

Le iscrizioni continuano ad arrivare, il loro costo è legato al numero di iscritti già arrivato nella sede organizzativa. Le gare inizieranno alle ore 10:00 con il fulcro della manifestazione posto come sempre alla Rotonda Marconi di Rapallo. Ricordiamo che restano aperte le iscrizioni anche per lo staff: chi vorrà sentirsi parte della gara, magari solo come spettatore per gareggiare il prossimo anno oppure per supportare un proprio familiare o amico in gara potrà farlo ricevendo anche un pass gratuito per il 2023. Ne vale davvero la pena…

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, www.reapalusrace.it