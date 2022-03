Rapallo: "Profughi, una casa dignitosa, poi il problema sanitario" - LevanteNews

A Rapallo i primi sei profughi sono ospitati in un appartamento a disposizione dei Volontari del soccorso di Sant’Anna. Oggi sono stati portati a fare la spesa alla Coop, poi traferiti nel magazzino della Consulta del Volontariato dove hanno potuto scegliersi abiti, scarpe, biancheria, ogni genere di vestiario che necessita a gente che ha abbandonato in fretta e furia la propria abitazione e deve affrontare una nuova vita.

Pier Giorgio Brigati, vicesindaco, ha ricevuto la delega all’accoglienza dal sindaco Carlo Bagnasco. “E’ nostra intenzione non lasciare nessuno per strada. In accordo con la prefettura accoglieremo chiunque ha bisogno. Stamattina ho riunito tutte le associazioni di Volontariato come avevamo fatto in piena pandemia per fare rete. Con me c’era il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodico, Ileana Corea presidente della Consulta del Volontariato, Graziella Massa funzionaria del Comune. E le associazioni. E anche un gruppo di ucraini residenti a Rapallo che si sono messi a disposizione come interpreti, rendendo le cose più semplici. Per noi il primo problema è dare loro una casa dignitosa e decente e assicurare loro il vitto. Stiamo contattando pensioni e case vacanza. Poi penseremo alla scuola e allo psicologo. La soluzione Emiliani – prosegue Brigati – per il momento è stata accantonata. A meno che non arrivino gruppi di 15, 20 elementi che possano stare assieme nei vasti saloni”.

Per Brigati tuttavia esiste un problema prioritario, quello sanitario. “In Ucraina solo una parte della popolazione è vaccinata. Dovremo provvedere noi. Abbiamo il dottor Perugin dispsoto ad occuparsene e chiederò al direttore sanitario dell’Asl-4 di aprire un hub vaccinale a Rapallo o di inviare il pullmino attrezzato. Ma vogliamo andare oltre e capire se i bambini sono vaccinati anche per altre patologie come la poliomelite o il tifo ed eventualmente provvedere col consenso dei genitori, per colmare eventuali carenze”.