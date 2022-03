Chiavari: "Se le fognature transitano sulla riva dell'Entella" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini consigliere comunale Chiavari

Depuratore in Colmata. Oggi, sul quotidiano locale in merito al progetto del Depuratore di Vallata in Colmata, sollecitato dalla Regione ad IREN, l’ Avv. Segalerba, Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Metropolitano, Segretario di Avanti Chiavari- Di Capua in merito alla mia annosa domanda: “dove passeranno le condotte di collegamento dei comuni dell’entroterra all’impianto di depurazione?”

Ha risposto:

” …non in via Parma, ci opporremo a qualsiasi intervento lesivo dell’interesse pubblico: via Parma non sarà oggetto di negoziato. Si potrà verificare la riva del fiume, dove già si trovano i tubi del gas”.

Dopo cinque anni di questa Amministrazione, di cui lui è portavoce, ancora sono al punto di dover ” verificare” la riva dell’Entella.

Tanto tempo è passato e le sanzioni sono alle porte.

Se quanto ipotizzato oggi, fosse confermato, vorrebbe dire che le problematiche individuate in una nota (del 18 settembre 2019) a firma del Dirigente Regionale Dott. Ramella, sarebbero superate.

Lo stesso definiva criticità, perché interferivano ( le condotte) con i futuri interventi nella Fascia di Riassetto fluviale dell’Entella.

Alla luce delle dichiarazioni del portavoce Segalerba parrebbe esistere una concreta ipotesi per scongiurare il passaggio delle condotte in via Parma e via Piacenza.

Allora, se il lungo fiume è, come presume il Presidente del Consiglio, una ipotetica sede del passaggio delle tubature, quindi questo tracciato farà parte del progetto definitivo.

Sarà interessante fare un accesso agli atti, per verificare quale sarà il percorso.

Questa progettazione è stata effettuata prima, durante o dopo la realizzazione del nuovo percorso ciclabile e la sistemazione di oasi naturalistiche?