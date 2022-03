Chiavari: "Ogni corpo è arte", da domani a sabato apertura della mostra - LevanteNews

Da Anpi Sezione Chiavari

Si è svolta questa mattina presso la Sala della Torre Civica di Chiavari la presentazione alla stampa della mostra “Ogni corpo è arte- diciamo no al body shaming”.

La mostra, organizzata nel percorso di alternanza scuola lavoro dal Liceo Luzzati di Chiavari in collaborazione con la Sezione Anpi di Chiavari “Paolo Castagnino Saetta” e con il Patrocinio del Comune di Chiavari rimarrà aperta al pubblico da domani, martedì 8 marzo, sino a Sabato 12 marzo.

“E’ l’ennesima dimostrazione che la collaborazione con il territorio è la sola strada da percorrere, perché la nostra Sezione deve continuare ad occuparsi anche di temi quotidiani e di attualità e il tema del body shaming e della violenza psicologica è assolutamente di primaria importanza” commenta così Maria Grazie Daniele, presidente della Sezione Anpi.

Alla presentazione ha partecipato anche la Sindaca Facente Funzioni Silvia Stanig “come Comune non potevamo non partecipare e non supportare questo evento. La violenza sulle donne, fisica e/o psicologica è un tema purtroppo centrale al giorno d’oggi, come Amministrazione supportiamo quindi ogni tipo di iniziativa per contrastarla e per sensibilizzare la cittadinanza”

“L’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro si è dimostrata ancora una volta preziosa per il nostro Liceo, non è il primo progetto che portiamo avanti con le associazioni del territorio e le ragazze e i ragazzi si sono dimostrati attenti e molto interessanti a portare avanti questo argomento così attuale” commenta così la Preside del Liceo Artistico Luzzati, Manuela Carli

“Siamo state noi studentesse per prime a proporre alla scuola il tema del body shaming. Si tratta di una piaga e di una violenza psicologica molto presente, purtroppo, soprattutto tra i più giovani e che con l’uso dei social si sta ingigantendo. Con questa mostra speriamo che la nostra generazione, ma anche quelle prima di noi, possano capire che tipo di fenomeno è e di che tipo di violenza le ragazze e i ragazzi si trovano spesso a subìre”, commentano Irene Pannozzo, Anna Bregante e Sofia Mina Irene della classe 3B.

La mostra interattiva, in modo che i visitatori possano capire a pieno il fenomeno, sarà visitabile, con la presentazione del Green Pass rafforzato” da martedì 8 a venerdì 11 dalle 16 alle 19 e sabato 12 marzo dalle 9 alle 12.30.