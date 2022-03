Chiavari: l'arbitro Manuela Nicolosi ospite della sezione Aia - LevanteNews

Dalla Sezione AIA di Chiavari

Manuela, Assistente internazionale della FFF – Fédération Française de Football, con trascorsi di arbitro effettivo nel Comitato Regionale Arbitri Lazio, ha 41 anni, nata a Roma e cresciuta nella sezione Roma 1. Nel 2014 è stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 tra Niort e Brest. Nel calcio femminile, ha partecipato al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 e all’Europeo 2017. È stata la prima donna ad arbitrare una partita della massima serie, Amiens-Strasburgo della Ligue 1 ed ha arbitrato la finale dei mondiali femminili tra Stati Uniti e Paesi Bassi. È stata inoltre l’arbitro della Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea il 14 agosto 2019 al Vodafone Park Arena di Istanbul, una data che ha segnato la storia di tutto il movimento professionistico europeo.

Inoltre, nel corso della serata, si terrà la cerimonia di premiazione della 1° edizione del premio “Nino” Marengo, già Premio Marengo di carattere e rilievo nazionale negli anni passati, che vedrà premiato gli associati in attività con le migliori valutazioni tecniche nella passata stagione; verrà altresì attribuito, come ogni anno, il premio Basso, che vedrà premiato l’associato che si è maggiormente distinto per attaccamento alla vita sezionale.

L’evento, che si terrà presso la sala della Società Economica di Via Ravaschieri 15 a Chiavari a partire dalle ore 20.30.