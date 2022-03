Chiavari: il ritorno di Anja, prima in fuga da Chernobyl ed ora dalla guerra - LevanteNews

Anja era una bambina felice quando da Poltava, la sua città natale in Ucraina, raggiungeva Chiavari grazie all’Associazione “Baia delle Favole” che ospitava in Riviera bambini coinvolti in qualche modo nella tragedia di Chernobyl. Ad ospitare Anja era, a Chiavari, la famiglia di Luciano Canepa, oggi coordinatore della Protezione civile collegata alla Croce Verde Chiavarese. Dopo una vacanza nel Tigullio il distacco e il ritorno in patria era straziante, per la bimba e per chi la ospitava. Fortunatamente i contatti tra Anja e la famiglia Canepa sono sempre rimasti forti e non si sono mai interrotti.

Anya si è sposata, ha due figli di sette e di due anni e mezzo. Con l’invasione russa dell’Ucraina, Luciano Canepa, d’accordo con la famiglia, ha telefonato alla bambina bionda che riempiva di gioia la sua casa. Ha pensato che, come Protezione civile (che ha accolto con entusiasmo la proposta) si poteva fare qualche cosa per restituire serenità a quella bambina.

Anja con la sua mamma e i due bambini, il marito è rimasto a difendere la patria, ha preso un pullman che l’ha portata al confine. Poi ha percorso otto chilometri a piedi con i bagagli. Quindi la famiglia è salita su un altro bus che l’ha portata a Milano. Qui la scorsa notte alle 4 l’incontro con Luciano Canepa. Difficile riferire il tumulto di emozioni nel lungo abbraccio che ne è seguito.

Anja giunta a Chiavari ha ritrovato la casa che la ospitava quando felice veniva in Italia. Luciano Canepa, che in questa bella storia non vorrebbe neppure essere citato e attribuisce ogni merito alla Protezione civile, ha messo a disposizione due camere. “Dopo tanti chilometri e tante ore di pullman, come sono arrivati si sono tutti addormentati – spiega Canepa – è importante che riposino e che si sentano tranquilli”.