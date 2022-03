Chiavari: "Coraggio Telefona", iniziativa di Fidapa contro la violenza sulle donne - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Adesivi contro la violenza sulle donne realizzati da Fidapa BPW sezione Tigullio, in collaborazione con il Comune di Chiavari. La presentazione dell’iniziativa si è svolta oggi presso lo Yacht Club di Chiavari.

“Coraggio Telefona è un modo per aiutare le donne, che si trovano in difficoltà e che in silenzio subiscono abusi e violenze sia fisiche che psicologiche, a parlare e a denunciare. In occasione della festa della donna abbiamo creato un adesivo che riporta un messaggio chiaro, ovvero rivolgersi al 1522, il numero nazionale antiviolenza, gratuito e attivo 24 ore su 24. Verrà distribuito nelle strutture del territorio (comuni, bar, ristoranti, supermercati ), da esporre in vetrina o da rendere visibile all’interno dei locali” spiega Anna Nucciarelli, presidente di Fidapa BPW sezione Tigullio.

“Una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che, come amministrazione, sosteniamo – afferma il vicesindaco F.F. di sindaco Silvia Stanig – Un invito a rompere il silenzio e l’isolamento causati dalla violenza, chiedendo aiuto, ma anche a far rete tra istituzioni, associazioni e pubblici esercizi. Grazie a tutte le realtà cittadine che aderiranno a questo importante progetto”.

Per aderire alla campagna e ricevere l’adesivo è necessario contattare Fidapa scrivendo una mail a Fidapatigullio@libero.it.