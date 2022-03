Calcio/ L'Entella si regala una serata magica, tris alla Carrarese - LevanteNews

Virtus Entella: Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Pavic; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Merkaj. All: Gennaro Volpe.

Carrarese: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Figoli, Berardocco, Tunjov; Bramante; Doumbia, Petrelli. All: Antonio Di Natale.

La Virtus Entella cancella le sconfitte contro Lucchese e Vis Pesaro e al comunale di Chiavari batte 3-0 la Carrarese: i gol sono stati realizzati da Coppolaro, Karic e Merkaj. Volpe non cambia il modulo ma qualche uomo. In difesa Silvestre in panchina e al centro con Chiosa c’è Sadiki. In mezzo spazio a Karic e davanti le due punte Lescano e Merkaj supportate da Schenetti.

All’8 la Virtus Entella va in vantaggio con Coppolaro bravo a sfruttare una ribattuta di Vettorel di piede. La Carrarese però c’è e un minuto dopo Borra è strepitoso su Tunjov. I padroni di casa al 16’ sprecano il 2-0 con Schenetti che calcia alto: il trequartista però si riscatta al 42’ quando imbecca in area Karic che di sinistro batte il portiere della Carrarese.

Nella ripresa dopo una conclusione al 52’ di Petrelli finita alta, al 64’ Merkaj mette a segno il 3-0. Da questo momento in poi la restante parte di gara è caratterizzata da poche emozioni nonostante i cambi effettuati da parte dei due tecnici. Al 92’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: per l’Entella un successo prezioso per la rincorsa al terzo posto. Sabato alle 17.30 è in programma la sfida in terra emiliana sul campo dell’Imolese.