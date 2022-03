Avegno: carta e cartone, il conferimento tramite sacchetti - LevanteNews

Dal comune di Avegno

Si comunica alla cittadinanza che, a partire dal giorno 11 marzo pv, il conferimento della carta avverrà tramite sacchetti di carta (in sostituzione del mastello grigio).

Per il ritiro del Kit e della relativa informativa l’utenza potrà recarsi nei vari punti di distribuzione così organizzati:

Venerdì 11 marzo: Via Govi (dalla macchinetta distributrice di sacchetti) dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

Sabato 12 marzo: Centro di raccolta Lupara dalle ore 8:00 alle ore 12:00;

Domenica 13 marzo: Centro di raccolta Lupara dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Lunedì 14 marzo: Testana (Chiesa) dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

Martedì 15 marzo: Salto (Via Posato – posteggio) dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

NB: sarà comunque possibile ritirare il predetto kit presso il Centro di Raccolta di Lupara negli orari di apertura (martedì 9:00 – 12:00; giovedì 9:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00; sabato e domenica 8:00 – 12:00).

Si ricorda all’utenza di presentarsi muniti di tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti.