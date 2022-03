A12: incidente tra Recco e Nervi, è caos - LevanteNews

Pomeriggio di caos sulla A12 Genova Sestri-Levante verso Genova: un camion, per cause in via di accertamento, ha colpito l’impianto di ingresso della galleria Monte Castelletti all’altezza del km 19 e così il tratto tra Recco e Nervi è stato provvisoriamente chiuso provocando lunghe code.

Dopo l’uscita obbligatoria a Recco si può rientrare in autostrada a Genova Nervi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Foto tratta dalla pagina Facebook Viabilità Genova