Revisione auto, due mesi in più per chiedere il rimborso - LevanteNews

Dal Ministero dei Trasporti

Chi ha effettuato la revisione auto tra il primo novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 ha due mesi in più di tempo per chiedere il rimborso di 9,95 euro che è stato previsto per compensare l’aumento tariffario della stessa entità scattato anch’esso dal primo novembre. Il termine per richiedere il bonus slitta quindi dal 28 febbraio al 30 aprile 2022. Dal primo maggio sarà invece possibile presentare la domanda per le revisioni effettuate a partire dal primo gennaio dell’anno in corso.

Per chiedere il rimborso, che viene accreditato direttamente sul conto corrente, i cittadini interessati dovranno accedere alla piattaforma ‘Bonus veicoli sicuri’ attraverso l’identità digitale Spid e compilare il modulo disponibile. La domanda può essere avanzata per le revisioni di autoveicoli (fino a 35 quintali), motoveicoli, ciclomotori e minibus (fino a 15 posti) effettuate nelle officine autorizzate, il rimborso è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.