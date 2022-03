RASSEGNA STAMPA. Lavagna: agricoltura, oggi il ritorno della fiera - LevanteNews

Oggi, domenica 6 marzo, auguri a Giuliano. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi “Guardati da cane rabbioso e da uomo sospettoso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: “Oggi il grande ritorno della Fiera dell’agricoltura”. “Una bella ripartenza e il 26 e 27 tocca a Chiavari”. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 132; i pazienti ricoverati sono 11”; “Controlli anti-covid in venti locali, sotto esame anche 5 alberghi”. Ucraina: “Ucraini in processione per chiedere l pace”; “Ad Avegno sindaco e volontari in viaggio per salvare nucleo familiare”; “Ora tacciano le armi, in barca da Santa Margherita a Portofino”; “Prime mamme arrivate a Sestri”. Balneazione: un bagnino su tutte le spiagge, bandiere blu a rischio con nuove norme.

Sestri Levante: flash mob e installazioni artistiche sulla spiaggia. Sestri Levante: al Natta progetti per aiutare chi soffre di disagi post pandemia. Chiavari: lavoratori Hi-Lex dal vescovo. Leivi: attestati di benemerenza a tre cittadini.

Rapallo: foro nella volta della galleria Sant’Agostino 1. Santa Margherita Ligure: 210 anni fa fa venne fondato il Comune di Porto Napoleone.

Camogli: arrestati tre ladri di marmitte. Camogli: restyling di Castel Dragone, l’intervento può partire. Recco: stangata canoni demaniali, Buccilli chiede di elevare i contributi alle associazioni. Recco: via a plastica e detriti in spiaggia. Recco: distacco materiale, lavori al cimitero.

===