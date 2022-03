Rapallo: le due spiagge del Castello e il futuro di quella di ponente - LevanteNews

L’associazione “Gli Amici del Castello” di Rapallo, ha pagato per due anni il canone demaniale per un angolo di spiaggia alla foce, sponda sinistra, del torrente San Francesco senza poterne fruire; prima per il rifacimento della soletta del corso d’acqua, poi per la mareggiata dell’ottobre 2018. L’aumento dei canoni demaniali minimi consentirà all’associazione di sopravvivere e fruire nuovamente della spiaggia ricostruita? La discussione sui canoni minimi va avanti da troppo tempo e se i risultati saranno gli stessi ottenuti da alcuni politici per le concessioni demaniali, c’è da dubitarne.

L’augurio è che il ministero decida per il canone a prezzi sociali abbordabili e che Gli amici del Castello possano riprendere la loro attività fatta di caratteristiche faccende marinare. Se così non fosse, oltre la prevista nuova spiaggia sul prolungamento di quella dei “cavallini”, Rapallo potrebbe fruire, nella prossima estate, di un’altra fetta di spiaggia-solarium a ponente del Castello in simmetria con quella di levante.