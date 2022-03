Parco Portofino: infortunio alla caviglia sul Monte, arriva l'elicottero - LevanteNews

Ricomincia alla grande la stagione delle escursioni e ricominciano gli infortuni. Nel primo pomeriggio, lungo il sentiero del parco regionale di Portofino che da San Rocco di Camogli si snoda fino a San Fruttuoso, una donna si è procurata un danno ad una caviglia che le impedisce di proseguire a piedi.

I particolari non sono noti perché l’operazione di recupero e soccorso, alle 15.30, non è ancora conclusa. Sul posto le pubbliche assistenze locali ed i vigili del fuoco di Rapallo. Atteso l’intervento dell’elicottero “Drago” dfei vighili del fuoco di Genova. La donna, in codice giallo verrà trasportata al pronto soccorso del San Martino.