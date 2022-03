Lavagna: "Fiera senza animali, grazie sindaco" - LevanteNews

Da Eugenia Silvia Rebecchi, Presidente Associazione Ayusya

Abbiamo notato con piacere che la fiera dell’agricoltura ed. 2022, nel rispetto del regolamento di Lavagna sulle fiere, non presenta banchi con esposizione/vendita di animali. E’ la manifestazione di una grande consapevolezza del territorio che tiene in considerazione anche la sensibilità di altre vite, non appartenenti alla sfera umana.

In tal contesto ringraziamo l’Amministrazione per l’applicazione di un regolamento voluto a “furor di popolo” alcuni anni or sono.

Auspicando una sempre maggiore comunicazione rivolta a migliorie a temi socio/ambientali/animalisti, salutiamo cordialmente.