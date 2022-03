La fiducia era una cosa seria - LevanteNews

“La fiducia è una cosa seria” era il mantra di una storica réclame televisiva (1966) della Galbani.

Presa pari pari, a tutt’oggi offre spunto per tratteggiare la fiducia come forza etica fondativa, come categoria originante di ogni comunità, laddove il vocabolario-web Treccani ne offre la seguente definizione: “atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità”.

Fatto sta che, già dai primordi dell’umanità, il culto della cospirazione ha nettamente prevalso, sgominato il sentimento della fiducia e contaminato via via il cammino dell’uomo.

Non a caso, certa iconografia medievale emargina con una borsa al collo la figura del traditore della fiducia. Non a caso, in tempi più recenti (2015), un’ indagine Istat indica che l’ 80% degli italiani non ha fiducia nel prossimo.

Orbene, tralasciata la sfiducia ideologica su cui è imperniato l’odierno sistema individual-capitalistico, si potrebbe dedurre che, quantomeno per costume storico, la fiducia sia un dono da concepire con scrupolo e da concedere con parsimonia, previa accurata verifica: proprio perché la concessione di fiducia, a riprendere la definizione dizionariale, deve “risultare da una positiva valutazione dei fatti” & “produrre un sentimento di sicurezza e tranquillità”.

Merita quindi riflettere sul come & perché, oggidì, una fetta di popolazione conceda larga fiducia al battage commerciale o ad informazioni teleguidate, senza attenta verifica e senza ottenere in cambio tranquillità & sicurezza. All’opposto, sortendone penalità psicologiche.

La causa di questa incauta generosità può derivare, tra l’altro, dagli effetti anestetizzanti dell’ infodemia, la massiva somministrazione di informazioni mediatiche, laddove prima agiva timidamente in ambito domestico e ora, con una tecnologia letteralmente a portata di mano, si estende ad ogni anfratto dell’esistenza, con una capillarità inusitata.

Similmente alla pubblicità commerciale in cui, a riprova dei benefici ottenibili, le aziende investono enormi finanze, anche l’informazione istituzionale beneficia del medium per arrivare ad una platea di cui già conosce, per dato statistico, le caratteristiche.

In parallelo all’affermazione di M. McLuhan: ” ogni medium inebetisce l’utente”, va ribadita la bontà della réclame in parola, con l’accorgimento di coniugare il verbo al passato: la fiducia era una cosa seria.

Oggi, preda di una mediaticità imperante, delegata di fiducia di ogni famiglia italiana.