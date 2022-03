Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio a Casarza Ligure in un’area attigua a via Sant’Antonio. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Chiavari che cercano di circoscrivere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono dirette dai vigili del fuoco; i carabinieri forestali che dovranno stabilire se il rogo è nato da un fuoco di pulizia o per quali altre cause.