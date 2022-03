Due squadre di vigili del fuoco di Chiavari e numerosi volontari sono riusciti a domare in serata l’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio a Casarza Ligure in un’area attigua a via Sant’Antonio. Ora la bonifica per evitare che il fuoco possa svilupparsi partendo da focolai. Intanto si cerca di stabilire quali siano le cause che hanno provocato il rogo; forse un fuoco di pulizia mal controllato.