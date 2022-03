Camogli: via Bozzo, strada trappola; colpa dei 'navigatori', i rimedi - LevanteNews

Via Lorenzo Bozzo a Camogli è una strada centrale, a monte e parallela alla ferrovia e alla sottostante via 20 Settembre. E’ una strada chiusa, che va sempre più restringendosi. Una trappola per chi non la conosce. Vi si accede da via Bettolo e molti turisti seguendo le indicazioni errate del “navigatore” la imboccano senza leggere l’eccessiva segnaletica posta all’inizio. Morale: furgoni incastrati, danni alle auto, manovre azzardate. Ora l’amministrazione, anche su ripetute sollecitazioni del consigliere Agostino Bozzo, ha posto a metà della strada, dove esiste uno spazio in cui poter far dietro-front, una transenna con il divieto di proseguire ai non autorizzati.

Certo l’accesso alla strada dovrebbe essere ammesso solo a chi vi risiede. Un marciapiedi è praticamente inutilizzato per l’invasione di vegetazione che deborda da un giardino; segno di disattenzione da parte dell’amministrazione.