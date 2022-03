Camogli: 'ridotto' del Teatro Sociale, uno spazio dove condividere - LevanteNews

Si potrebbe utilizzare l’espressione “tanta carne al fuoco” per sintetizzare il risultato, o per meglio dire il punto di partenza, scaturito dall’incontro promosso dall’Associazione “Amici del Teatro Sociale” di Camogli (Andrea Cosulich, Luisa Felletti, Luca Guzzetti, Antonio Leverone, Stefania Magnani, Riccardo Neuhold, Graziella Perego, Marta Puppo), che ha invitato associazioni, soci e cittadini per illustrare loro un progetto ed ascoltare nuove proposte.

L’incontro, con un buon numero di partecipanti, è partito con il saluto del sovrintendente Giuseppe Aquaviva in collegamento dall’aeroporto di Francoforte. Sul palco del “Sociale” il presidente della Fondazione, Maurizio Castagna, il presidente degli “Amici” Andrea Cosulich e, come coordinatore, Luca Guzzetti.

“L’incontro è perché questo divenga un vero teatro di comunità, il teatro di tutti e comprensoriale. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo necessità che vi sia ampia partecipazione – ha spiegato Castagna – Quest’anno vorremmo fatturare il doppio dello scorso anno, passando da 300mila a 600mila euro. Un terzo deriva dalla bigliettazione, il resto da contributi. Per realizzare ciò occorre compiere un salto di qualità. Lunedì 28 febbraio è stata presentata la domanda al Ministero per poter accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo e sarebbe importante ottenere anche l’Art Bonus per divenire sempre più competitivi. In quest’ottica oltre alla sala svolge un ruolo il ‘ridotto’ del teatro. Ed è qui che viene l’idea degli “Amici”, che fa parte di un progetto più grande ed ambizioso”.

L’idea è quella di insonorizzare il ‘ridotto’, che non ha una buona acustica, con tende speciali: ciò permetterebbe di avere un luogo dove condividere e svolgere attività (cineforum, presentazione di libri, concerti da camera, laboratori, proiezioni di film, prove per compagnie artistiche, etc.) senza utilizzare platea e palcoscenico del teatro che, lo ricordiamo, ha una capienza di 499 posti. Per finanziare l’acquisto, come ha spiegato Vittorio Ristagno, si è pensato ad uno spettacolo realizzato con i cittadini, non necessariamente artisti professionali, incentrato sulla nascita del teatro e la storia dei mecenati camogliesi che l’hanno finanziato.

Dopo gli interventi di Antonio Leverone, Marta Puppo, Luisa Feletti ed Andrea Cosulich che hanno illustrato l’iter dell’Associazione “Amici”, le attività svolte sino ad oggi e la volontà di coinvolgere tante altre famiglie camogliesi nel progetto, la vicesindaco e assessore Elisabetta Anversa ha sottolineato l’importanza di una partecipazione attiva perché il teatro divenga un punto di riferimento importante da Bogliasco a Moneglia e ricordato il progetto per Capitale italiana della Cultura 2024 dove in lizza, tra le 10 finaliste, c’è Sestri Levante con il Tigullio ed il Golfo Paradiso.

A seguire sono state illustrate alcune idee per il “ridotto”, che ha una capienza di 80-100 persone. Tra queste Riccardo Neuhold, presidente del Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”, ha parlato di due progetti (serie di concerti con i giovani musicisti vincitori di concorsi, serie di film da opere liriche); Cafè Philo, di Recco, di una serie di conferenze con filosofe; Graziella Perego di una rassegna di teatro fatto dagli studenti: Maria De Barbieri di laboratori legati agli spettacoli per bambini e famiglie; Niccolò Delfino di una nuova edizione del Festival divulgativo Psicologicamente; Danco Singer, ideatore dell’affermato Festival della Comunicazione, di una serie di incontri culturali che potrebbero svolgersi in questa sede al posto di Palazzo Ducale. Gradito l’intervento di alcuni giovani del Gruppo “Nassa” di Rapallo, che riunisce anche Sestri e Chiavari con una cinquantina di partecipanti molto attivi sul territorio e ricchi di idee in ambito cultura, sociale, ambiente che vorrebbero utilizzare lo spazio; la assessore Elisabetta Abamo ha sottolineato l’impegno e la bravura di questi giovani.

Silvio Ferrari, che nel 2005 promosse la nascita degli “Amici” ed è stato il primo presidente della Fondazione Teatro Sociale, ha invitato ad una ripresa dei rapporti con la Regione come trait d’union tra i vari Comuni indipendentemente dall’ottenimento di Capitale Cultura.